Software knackt Smartphones in Sekunden

Mittlerweile finden sich in mehr als 60 Ländern Kunden von Micro Systemation, darunter das FBI, das US Militär sowie Polizeikräfte in zahlreichen US-Städten. Auch die britische Polizei ist mittlerweile zu 98 Prozent mit der Softwarelösung ausgestattet. Doch der Einsatz der Software ist in den meisten Staaten nur mit Durchsuchungsbefehl erlaubt und sollte daher nur eingesetzt werden, wenn die Person trotz gerichtlicher Anordnung ihre Mithilfe beim Entsperren verweigert. Die Software kann nachträglich neben dem Entsperrvorgang auch vollkommen automatisch eine komplette Sicherung des Smartphones auf dem PC ablegen, die neben der GPS Informationen, Dateien, Ruflisten, Kontaktdaten und Nachrichten auch, ähnlich wie bei einem Keylogger, alle eingegebenen Zeichen beinhaltet.

Lukratives Sicherheitsgeschäft

Das Geschäft für Micro Systemation läuft gut: der Umsatz wächst jährlich um knapp 25 Prozent und die Mitarbeiterzahl hat sich seit 2009 verdoppelt. "Es ist eine gewaltig boomende Industrie. Nach zwanzig Jahren haben die Menschen endlich verstanden, dass sie nichts unvorteilhaftes auf ihrem PC tun sollten. Bei ihren Smartphones ist das noch nicht der Fall.", meint Mike Dickinson, Marketingleiter von Micro Systemation gegenüber Forbes.