Sonos Play:3 im Test: Box für Musik-Streams

Digitale Musik in rauen Gigabytes auf der Festplatte anzuhäufen, ist eine Sache – diese Musik aber zu Hause auf einer Stereoanlage abzuspielen, schon eine ganz andere. Der Brückenschlag zwischen neuer Computer- und alter HiFi-Welt braucht Vermittler-Geräte, die per Kabel oder Funk den digitalen Musikstrom verstehen und an die Stereoanlage weitergeben.

Die immer populärer werdende Firma Sonos aus Kalifornien geht bei ihren Produkten bereits von einer jüngeren Generation aus. Sie baut Lautsprecher-Systeme für Leute, die zwar eine riesige MP3-Sammlung, aber gar keine Stereoanlage mehr haben. Die neue „Play:3“-Box (299 Euro) etwa ist als Streaming-Lautsprecher konzipiert, der digitale Musik aus den unterschiedlichsten Quellen via WLAN-Funk empfängt. Die futurezone konnte zwei „Play:3“-Lautsprecher unter Wohnzimmerbedingungen testen.

On Air

Die Inbetriebnahme der Sonos-Boxen gestaltet sich äußerst einfach. Nach Installation des „ Sonos Desktop Controller“ am Computer (PC, Mac) wird der „Play:3“-Lautsprecher im Heim-Netzwerk erkannt – entweder hängt er per Kabel am Internet-Router oder im gleichen WLAN-Netz wie der Rechner, auf dem die Musik lagert. Für Zweiteres ist allerdings die Zwischenschaltung der „ Sonos Bridge“ (49 Euro) notwendig. Sie leitet die Musiksignale an mehrere „Play:3“-Boxen weiter, die man in verschiedenen Zimmern aufstellen kann.

Der "Play:3"-Lautsprecher selbst ist sehr kompakt und passt leicht in jedes Regal (auch Querlage möglich). Leistet man sich zwei „Play:3“, schalten diese automatisch in den Stereo-Betrieb, hat man nur eine, schafft auch sie Stereo. Der Klang ist insgesamt sehr gut, wenn auch etwas basslastig, die Lautstärke reicht aus, um eine Wohnungsparty adäquat zu beschallen.