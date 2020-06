Sony plant Playstation-Smartphone

Das Gerät solle ab dem Frühling zunächst in Sony-Ericsson-Filialen in Europa und den USA angeboten werden, berichtete die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" am Mittwoch. Es basiere zum Teil auf Sonys tragbarer Videospielkonsole PSPgo, sei aber zugleich ein leistungsfähiges Multimedia-Handy. Sony bezeichnete den Bericht als "Spekulation". Schon im Oktober waren auf Engadget allerdings Fotos eines Playstation-inspirierten Phones aufgetaucht .

Sony wolle sich mit dem neuen Hybrid-Gerät die Entwicklung zunutze machen, dass immer mehr Nutzer teure Spiele statt auf ihrer Spielekonsole auf dem Handy spielten, schrieb die "Asahi Shimbun". Außerdem wolle der japanische Konzern Smartphones wie dem iPhone von Apple Konkurrenz machen. Für sein neues Gerät wolle Sony das Betriebssystem Android des US-Internetriesen Google nutzen. Vorgesehen sei überdies eine Verbindung der Geräte zu der Online-Medienplattform von Sony, die Filme, Musik und Bücher anbietet.

Mit dem neuen Gerät von Sony soll es dem Bericht zufolge möglich sein, Spiele über das Netz des Mobilfunkanbieters herunterzuladen und sich wie beim PSPgo mit drahtlosen Wi-Fi-Netzwerken zu verbinden.

(apa/afp)