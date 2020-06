Sony stellt NEX-6-Nachfolger A6000 vor

Die Aufnahmen werden vom BIONZ X-Prozessor verarbeitet, mit dem auch Videos in Full HD-Qualität bei 24 oder 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden können. Der OLED-Sucher deckt laut Sony das Motiv zu 100 Prozent ab. Zudem können Filter und Anpassungen am Motiv als Vorschau direkt im Sucher angezeigt werden. Der drei Zoll große TFT-Bildschirm kann um 90 Grad nach oben sowie 45 Grad nach unten geschwenkt werden. Zum drahtlosen Verbinden der Kamera mit anderen Geräten stehen WLAN sowie NFC zur Verfügung. Ein aufklappbarer Blitz ist bereits in der A6000 integriert, zudem ist ein Blitzschuh vorhanden, über den Zubehör angebracht werden kann.