Sony stellt Smartphone Xperia Z1 Compact vor

Gleichzeitig mit dem Z1 Compact hat Sony auch Zubehör angekündigt. Dabei setzt der Konzern nach seiner Smartwatch, die bereits in zwei Versionen erschienen ist, abermals auf Wearables. Das SmartBand ist ein Fitnessband, das Aktivitäten aufzeichnet, wie man es in ähnlicher Form auch schon von anderen Herstellern kennt. Es benachrichtigt den Nutzer auch per Vibration, wenn ein neuer Anruf oder eine Nachricht eintrifft.