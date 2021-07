Sony Vaio Duo 11 im Test: Doppelter Kompromiss

Design Frontal betrachtet sieht das Duo 11 wie ein übliches Windows-8-Tablet aus: 11,6 Zoll Display, schwarze Plastik-Optik und der überdimensionale Windows-Button am unteren Rand. Schiebt man das Display nach oben, kommt der Unterteil mit der Tastatur zum Vorschein. Das dunkelgraue Aluminium-Gehäuse sieht edel aus, auch die Tasten sind farblich darauf abgestimmt. Nur der optische Trackball bricht wie eine schwarzer, chrom-umrandeter Pickel den sonst stimmigen Look.

Verarbeitung

Rund um das Display war Sony wieder großzügig mit den Spaltmaßen. Oben, links und rund um die Windows-Taste sind die Spalten am deutlichsten zu erkennen und ziehen wie üblich reichlich Schmutz an. An der linken Seite kann man die Kante eines einmal gefalteten A4-Papiers einen halben Zentimeter tief in die Spalte stecken – also fast bis man unten ansteht, da die Display-Einheit gut 6mm dick ist.

Die Display-Einheit gibt beim Tippen auf dem Touchscreen nach, sowohl im Tablet- als auch im Ultrabook-Modus, wenn die Tastatur verwendet wird. Auch das Aluminium-Gehäuse des Tastatur-Teils gibt ein wenig nach, allerdings nur, wenn man direkt darauf drückt. Beim Tippen muss man schon mir sehr viel Elan in die Tasten hauen, damit das passiert.

Klapp-Mechanismus

Um das Duo 11 vom Tablet zum Ultrabook zu machen, hebt man das Display an der Oberseite bei der dafür vorgesehenen Einkerbung im Gehäuse an, bis der Federmechanismus das Display in seine endgültige Position springen lässt.

Der Klappmechanismus besteht aus je zwei Stützen links und rechts. Die großen Stützen sind noch mit einer Plastik-Platte verbunden, die zusätzlich die Stabilität erhöhen soll, aber hauptsächlich dazu dient, die dahinter liegenden Kabelverbindungen zu verdecken.

Die Kabelverbindung, die die Display-Einheit mit der Tastatur-Einheit verbindet, ist mittig genug angebracht, um nicht durch eine unachtsame Bewegung berührt zu werden. Die zweite Kabelverbindung, die mehr am linken Rand und dadurch auch etwas exponierter ist, hat eine dickere Plastikumrandung und ist damit auch besser geschützt.

Obwohl der Klappmechanismus ausreichend stabil wirkt, zerstört eine Kleinigkeit den guten Eindruck: die Häkchen, die das Display im Ultrabook-Modus fixieren sollten. Aufgeklappt ist das Display locker und wackelt, wenn man darauf tippt. Dadurch wirkt das Duo 11 instabiler, als es eigentlich ist.

Handhabung

Mit 1,3 Kilogramm und einer Gesamthöhe von fast 20 mm ist das Duo 11 ein ordentlicher Brocken, wenn es als Tablet verwendet wird. Ohne die Ellbogen oder Handgelenke aufzustützen wird das Duo 11 schon nach gut einer Minute zu schwer um es weiter zu halten.

Abgesehen davon liegt es relativ gut in den Händen – solange man es nur hält und nicht den Touchscreen benutzen will. Die Daumen kann man nämlich bequem am links und rechts überstehenden Rand ablegen. Lässt man aber eine Seite los, um mit den Fingern den Touchscreen zu bedienen, ist es ein ordentlicher Kraftakt, dass Tablet mit einer Hand zwischen Daumen an der Oberseite und vier Finger an der Rückseite einzuklemmen.

An der Unterseite befinden sich vier Tablet-Tasten für die Lautstärke, Sperre der Display-Rotation und um Sonys Software Vaio Care aufzurufen – die immer noch in der Desktop-Ansicht aufgerufen wird und keine für W8 optimierte Oberfläche hat. Alle vier Tasten sind fast vollständig im Gehäuse versenkt und durch ihre Lage schon mehr auf der Rück- als Unterseite, weshalb das Ertasten und das Bedienen fast schon ein Glücksspiel ist. Auch die Standby-Taste ist versenkt im Gehäuse, aber durch die Platzierung rechts oben einfacher zu erreichen.