Sony Xperia U im Test: Flottes Lego-Smartphone

Design

Das Xperia U setzt das ansprechende Design der Xperia-Serie fort, sorgt ob seiner Größe allerdings für Probleme bei der Bedienung. Mit nur knapp 11,2 cm Länge sowie 5,4 cm in der Breite ist es eines der kleinsten Modelle mit 3,5 Zoll-Display auf dem Markt. Und das Xperia U könnte noch kleiner sein, wäre da nicht die Zierkappe mitsamt transparenter Leiste am unteren Ende, die eines der offensichtlichsten Merkmale des Einsteigersmartphones darstellt. Doch gerade hier erweist sich die "Verlängerung" als nützlich: denn das Xperia U ist durch seine geringe Breite dermaßen zierlich, dass es sich als schwierig erweist, es in der Hand zu halten, geschweige denn darauf zu tippen. Hier hätte man durchaus das Display ein wenig in die Breite ziehen dürfen, denn Tippen im Hochformat verkommt durch die geringen Abstände zum Geduldsspiel.

Das getestete weiße Modell kommt mit einem abnehmbaren Endstück in knalligem Gelb daher, das aber einige Testpersonen - farblich und in der Form - eher an einen Legostein erinnerte. Als Alternative liefert Sony eine weiße Kappe mit, die deutlich besser zum Gesamtbild passt. Denn das BRAVIA-Display sowie die transparente Leiste mit LEDs sorgen bereits so für ausreichend Farbenvielfalt.

Die Leiste, von Sony als "transparentes, leuchtendes Element" bezeichnet, ist eine nette farbliche Untermalung, die offenbar von Philips Ambilight inspiriert wurde. Dort hat es allerdings auch tatsächlich einen Nutzen, da es das Fernsehen im Dunkeln deutlich angenehmer gestaltet. Doch im Falle der Xperia-Serie fungiert das transparente Element nur als nettes Gimmick, das in der jeweils dominantesten Farbe leuchtet und dabei lediglich kostbare Akkuleistung verschwendet. Daher ist das Feature auch nur bei Bildern und beim Aktivieren des Smartphones kurz aktiv.