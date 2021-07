SoundCloud führt Werbung und neue Abo-Modelle ein

SoundCloud will ab sofort in den USA bei zahlreichen Tracks Werbung zu Beginn abspielen und Banner-Werbung im Player anzeigen. Das Modell soll auch nach Europa kommen.

Das schwedische Start-up SoundCloud hat das neue Partner-Programm "On SoundCloud" angekündigt. Ähnlich wie bei YouTubes Partnerprogramm wird SoundCloud künftig Werbung zum Start einer Audio-Datei wiedergeben, Premier Partner erhalten einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Vorerst soll das nur für US-Nutzer aktiviert werden, in den nächsten Wochen werde das Angebot auch auf andere Länder erweitert. Neben Audio-Werbung wird es auch Banner-Werbung geben, die im Player angezeigt wird. Laut SoundCloud sei dieser Schritt notwendig, um den kostenlosen Dienst zu finanzieren. SoundCloud zählt rund 40 Millionen registrierte Nutzer, rund 200 Millionen Menschen nutzen Soundcloud regelmäßig.