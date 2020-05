Spar-Kunden-Solarkraftwerk bereits ausverkauft

Privatpersonen konnten die Paneele um je 950 Euro erstehen (die futurezone hat berichtet), sie bekommen ihre Investition im Lauf der nächsten 25 Jahre verzinst in Form von Gutscheinen der Supermarktkette abgegolten. Spar will mit dem gewonnen Sonnenstrom an zwei Filialstandorten in Floridsdorf einen Teil des dort benötigten Energiebedarfs abdecken.

Angesichts des Erfolgs seien weitere Kooperationen geplant, hieß es dazu am Mittwoch. Interessenten, die diesmal nicht zum Zug gekommen sind, können sich schon jetzt online anmelden und werden bei Verfügbarkeit zusätzlicher Paneele informiert.