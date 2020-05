Sphero 2B: Ferngesteuerte Smartphone-Walze im Hands-On

Grundlage der Verbindung ist Bluetooth in der stromsparenden Version 4.0. Die Akkulaufzeit dürfte im Vergleich zum Vorgänger in etwa gleich geblieben sein und liegt laut dem Hersteller bei einer Stunde. Die dazugehörige App erlaubt es nicht nur, den Sphero durch die Gegend zu bewegen, sondern auch, verschiedene Spiele zu spielen. So können mithilfe eines integrierten Infrarot-Sensors etwa auch zwei Spheros gegeneinander antreten und sich gegenseitig mit IR-Strahlen beschießen.