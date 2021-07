Spotify-Konkurrent Deezer bietet Live-Fußball an

Der Musikstreaming-Dienst will künftig neben Musik auch Live-Radioübertragungen von Fußballspielen anbieten - vorerst aber nur für Deutschland und England.

Im zunehmenden Wettbewerb der Musik-Streamingdienste setzt der französische Anbieter Deezer auf Fußball, um sich von der Konkurrenz abzuheben. In einer neuen „Fußballwelt“ haben die Nutzer Zugriff auf Live-Radioübertragungen von Sport1.fm zu Spielen der deutschen 1. und 2. Bundesliga sowie der englischen Premier League und FA Cup samt Audio-Zusammenfassungen und Ergebnis-Tabellen, wie Deezer am Donnerstag ankündigte.

Mehr als nur Musik

Die verschiedenen Anbieter bieten alle Zugang zu Millionen Songs über das Netz und setzen auf diverse Zusatzangebote, um sich zu differenzieren. So bietet der Marktführer Spotify Joggern an, die Musikauswahl an ihn Lauftempo anzupassen, Apple setzt auf handgepflegte Playlisten und Google auf Song-Kollektionen für alle Lebenslagen.

Deezer hat nach jüngsten Angaben über 16 Millionen Nutzer, von denen 6,3 Millionen zahlende Abo-Kunden sind. Das Unternehmen machte im September den ersten Schritt zu einem Börsengang.