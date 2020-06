Spykee: WLAN-Spionageroboter im Test

Simples Lego war gestern: In den Kinderzimmern der Internet-Generation müssen die Spielzeuge schon fernsteuerbar sein und im Idealfall über einen drahtlosen Internetanschluss verfügen. Der Bausatz für den Spykee-Roboter (199 Euro) ist so ein Spielzeug, das nicht nur für die Jungen unter uns interessant sein könnte. Mit dem ferngesteuerten Roboter lassen sich Bilder und Videos aufzeichnen und live über WLAN an einen Computer übertragen, entweder im lokalen Netzwerk oder auch über das Internet. Zusätzlich können MP3-Dateien abgespielt und Voice-Over-IP-Telefonate geführt werden.

Erster Eindruck und Zusammenbau

Der Spykee wird als Bausatz ausgeliefert, mit welchem man dem Roboter eine völlig individuelle Gestalt verleihen kann. Dabei sind drei Bauweisen vorgegeben, neben dem „klassischen“ Roboter-Aussehen kann man den Spykee als Skorpion oder Mondfahrzeug auftreten lassen. Grundlage ist dabei immer das Fahrgestell mit den Rollen, auf welchen sich der Spykee vorwärts bewegt. Um seine Umgebung auch wahrnehmen zu können, verfügt der Roboter über eine Webcam samt Mikrofon, die Bilder und Videos mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel aufnimmt. Dank einer kleinen Leuchte, direkt bei der Kamera, ist der Spykee auch für schlechte Lichtverhältnisse ausgerüstet.