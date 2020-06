Startschuss für Google Music

Google

Google

Rosenberg

Google

Google Music

, die Vorreiterposition der Marktriesen einzunehmen.will am Dienstag auf seiner EntwicklerkonferenzI/O nachziehen. Jamievonbestätigte gegenüber TechCrunch , dassam Dienstag offiziell vorgestellt wird.

Einige Details wurden bereits bekannt gegeben. Bei Google Music werden Nutzer ihre gesamte Musik-Bibliothek selbst hochladen müssen, bevor sie vom Nutzer via Stream wieder abgespielt werden können. Bis zu 20.000 Songs können Nutzer hochladen – das Limit dafür wurde absichtlich nicht in Gigabyte berechnet. Für den Upload-Prozess ist es notwendig, einen kleinen Client, der für PC und Mac verfügbar sein wird, zu installieren. Die Songs sind dann über einen Flash-basierten Web-Player, der mit Chrome OS funktioniert, abspielbar. Auf Android-Geräten ab der Version 2.2. wird es eine eigene, integrierte Musik-App geben, über die man die Songs verwalten kann. Immer wenn der Nutzer eine Internet-Verbindung hat, kann er über sein Android-Gerät von unterwegs auf die gesamte Musikbibliothek zugreifen. Der Dienst wird vorerst nur in den USA und nur auf Einladungsbasis verfügbar sein.

Gerade am Upload-Prozess könnte der Nutzer aber in der Praxis keine allzu große Freude haben. Bei einer großen Musik-Datenbank würde dies durchaus mehrere Tage in Anspruch nehmen. Auch wenn die neu gekauften Songs vom Client immer automatisch hochgeladen werden, ist es ein Nachteil, dass die Songs nicht von Google eingepflegt werden und via Google Music keine Songs angeboten werden.

Google hat nämlich, ebenso wie Amazon, keine Vereinbarungen mit den Plattenlabels abgeschlossen. Ein Jahr lang stand man in langwierigen Verhandlungen, die nicht zielführend waren. Der Dienst startet daher ohne die Zustimmung der Labels. Der