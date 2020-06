Steve Ballmer: Windows 8 kommt 2012

Über den Nachfolger von Windows 7 wird schon lange und viel spekuliert. Zuletzt kursierten auch unterschiedliche Gerüchte über den Namen des neuen Betriebssystems. Neben „ Windows 8“ kam auch „ Windows Suave“ ins Gespräch. Auch der Starttermin 2012 ist seit einiger Zeit im Gespräch. Nun hat Firmenchef Steve Ballmer höchstpersönlich erstmals öffentlich über Windows 8 gesprochen. Im Rahmen von Microsofts Developer Forum in Japan sprach Ballmer davon, dass Windows 8 im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll, berichtet Engadget.

Zudem dürfe man sich daneben noch „einiges mehr“ erwarten – Ballmer verwies auf Tablets, PCs sowie generell eine Reihe unterschiedlicher Formfaktoren. Zu sehr ins Detail gehen wollte der Microsoft-Boss dabei allerdings nicht.

Die aktuelle Version Windows 7 startete im Jahr 2009. In diesem Jahr will der Konzern noch über 350 Millionen Einheiten davon verkaufen. Von Windows 8 ist dann ein neues Userinterface zu erwarten, ebenso wie die Unterstützung von ARM-Chips, wodurch Microsoft besser für den Tablet-Markt gewappnet sein will.