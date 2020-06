Steve-Jobs-Actionfigur wird eingestellt

Der chinesische Spielzeughersteller In Icons hat seine Pläne für eine Steve-Jobs-Puppe auf Eis gelegt. Nachdem sich das Unternehmen bereits mit Problemen mit Apple und Jobs` Familie konfrontiert sah, wurde die Produktion eingestellt, laut In Icons „aus Respekt vor der Familie des verstorbenen Apple-CEO“.

So heißt es in einer Stellungnahme weiter: „Auch wenn wir immer noch glauben, gegen keinerlei Gesetze zu verstoßen, haben wir entschieden, Angebot, Produktion und Verkauf der Figur aus Respekt vor den Gefühlen seiner Familie einzustellen.“Im Vorfeld nahmen bereits Apples Anwälte Kontakt mit In Icons auf und drohten mit rechtlichen Schritten, sofern die 30-Zentimeter-große Figur veröffentlicht werde. Laut In Icons wäre aber kein geistiges Eigentum verletzt worden, da keinerlei Apple-Produkte nachgebildet wurden. Interessierte Käufer konnten die Puppe bereits zu einem Preis von 100 US-Dollar (78 Euro) vorbestellen.