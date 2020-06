Stifte für Smartphones überzeugen

Die Stifte an sich funktionieren recht gut, allerdings ist der Leitz-Stift mit Funktionen, wie zum Beispiel dem Laserpointer oder der Taschenlampe, ausgestattet, die den Stift sehr schwer machen, und die man in der Praxis kaum braucht. Der Stabilo ist damit der klare Sieger in unserem Vergleich weil er leichter und ergonomischer ist und außerdem zirka zehn Euro weniger kostet.