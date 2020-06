Störungen legen Handelsplattform eBay erneut lahm

Das Internet-Auktionshaus eBay ist am späten Montagabend mehrere Stunden lang für zahlreiche Nutzer nicht erreichbar gewesen. Dies geht aus Störungsberichten des Portals Allestoerungen.de hervor. Zwischen 21 Uhr und 0 Uhr stieg die Zahl der Störungsmeldungen sprunghaft an. Zahlreiche Nutzer konnten in dieser Zeit eBay nicht aufrufen und bei Auktionen nicht mitbieten.