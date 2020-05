Strategie-Wechsel: Warten auf Apples Günstig-iPhone

Apple erzielt im Smartphone-Markt mit seinem iPhone weiterhin Milliardengewinne, fällt aber bei den Marktanteilen zurück. Dafür sind das Google-System Android und sein größter Anbieter Samsung auf dem Vormarsch. Am Dienstag zeigt Apple-Chef Tim Cook neue Geräte.

Wenn die Gerüchte stimmen, wird Apple am Dienstag seine iPhone-Strategie grundlegend ändern: Erstmals dürfte parallel zu einem neuen Flaggschiff-Modell auch eine günstigere Version des Smartphones vorgestellt werden. In den vergangenen Wochen tauchten im Internet so viele Fotos von Plastik-Gehäusen für ein neues iPhone in verschiedenen Farben auf, dass es kaum noch Zweifel daran geben kann. Allerdings blieben die beiden zentralen Fragen zum wahrscheinlichen iPhone 5C bisher unbeantwortet: Was wird es kosten? Und wie unterscheidet es sich von dem neuen Spitzen-Modell?

Bisher stellte Apple einmal pro Jahr ein neues iPhone vor, das stets unter den teuersten auf dem Markt war. Aktuell gibt es ein iPhone 5 ohne Telefonvertrag ab 679 Euro. Zugleich wurden frühere Versionen günstiger angeboten, wie zum Beispiel derzeit die Modelle iPhone 4 und 4S. Mit diesem Rezept legte Apple das Fundament für seine Milliarden-Gewinne.