Streetside startet noch 2011 in Deutschland

Der US-Softwareriese Microsoft will seinen Straßenfoto-Dienst Streetside in Deutschland vor dem Jahreswechsel starten. Veröffentlicht würden zunächst Aufnahmen aus München, Nürnberg, Fürth, Erlangen und Augsburg, sagte der Leiter Recht und Politik bei Microsoft Deutschland, Severin Löffler, den „VDI-Nachrichten“ sowie „ Heise Online“ am Freitag. Vollendet sind demnach auch schon die Aufnahmefahrten in Ingolstadt, Regensburg und Würzburg, im Rhein-Main-Gebiet sowie in Berlin. In Nordrhein-Westfalen hingegen liefen sie noch.

Weniger Beschwerden als bei Google

Deutlich weniger Probleme als der Wettbewerber Google hatte Microsoft nach eigenen Angaben mit Beschwerden von Verbrauchern. 80.818 deutsche Haushalte legten bei Microsoft Einspruch gegen die Veröffentlichung ihrer Hausansichten ein, wie das Unternehmen im Oktober mitgeteilt hatte. Beim Google-Dienst Streetview waren es noch rund drei Mal so viele gewesen. Beide Konzerne hatten Verbrauchern ermöglicht, das Unkenntlichmachen ihrer Fassaden in den Straßenbilder-Diensten zu beantragen.

Auch für Österreich ist Streetside in Planung. "Grundsätzlich ist es denkbar, dass man nächstes Jahr mit den Kamera-Fahrten in Österreich beginnt", erklärte Josef Kauer, Business Development Manager von Bing Maps im Sommer diesen Jahres.