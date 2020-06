Studie: iPhone 6 verkauft sich besser als iPhone 6 Plus

Apple hielt sich bislang mit Verkaufszahlen zu seinen einzelnen Modellen sehr bedeckt, bekannt wurde lediglich der neue Verkaufsrekord mit insgesamt 10 Millionen Stück am ersten Wochenende. Nun haben Analysten von Consumer Intelligence Research Partners eine Studie durchgeführt, in der die ersten 30 US-Verkaufstage der aktuell verfügbaren iPhone-Modelle untersucht wurden. Demnach ist das iPhone 6 für 68 Prozent aller iPhone-Verkäufe in diesem Zeitraum verantwortlich, das Phablet iPhone 6 Plus wiederum für 23 bis 24 Prozent.