SunnyBag Leaf im Test: Flexible Solarzelle für unterwegs

Leicht, wasserfest, flexibel: Diese drei Schlagwörter beschreiben die Solarzelle "Leaf" des österreichischen Unternehmens SunnyBag schon recht treffend. Wobei vor allem letztere Eigenschaft unter den bislang bekannten, tragbaren Solarzellen noch vergleichbar selten anzutreffen ist.

Die Solarzelle lässt sich mithilfe einer Schnur und ein wenig Kreativität über vier Ösen an unterschiedlichen Orten befestigen. Besonders einfach und ohne Schnur klemmt sich Leaf an Rucksäcke der Marke Northland. Für diesen Zweck befinden sich über den Ösen weitere drehbare Haken, die sich prinzipiell auch an Rucksäcken anderer Marken oder am Zelt festkrallen. Ein mit der Zelle verbundenes, 25 Zentimeter langes Kabel endet in einer USB-Buchse, an der sich wiederum der mitgelieferte Akku anschließen lässt.