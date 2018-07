Surface Go, iPad oder Chromebooks? Microsofts neues Tablet im Vergleich

Spät aber doch: Mit dem Start einer günstigen Surface-Version wurde schon im Vorjahr gerechnet, als Microsoft Windows 10 S angekündigt hat. Jetzt ist es da, in der Form des Surface Go. Aber die Frage ist: Wer braucht es eigentlich?

Microsoft suggeriert es schon mit den Promobildern für das Surface Go: Das Wunschpublikum sind Schüler und User, die ein möglichst kompaktes Gerät für das Arbeiten unterwegs suchen. Was für den Schüler-Einsatz spricht, ist der von Haus aus aktivierte Windows-10-S-Modus. In diesem lassen sich die Geräte einfacher von Bildungseinrichtungen administrieren. Außerdem ist das Surface Go leichter und kleiner als viele Chromebooks und Laptops, wodurch die Schüler das Gerät einfacher transportieren können. Das offensichtliche Kontra: Mit 450 Euro für das Tablet plus 100 Euro für die Tastatur ist es teurer als viele Konkurrenzprodukte.