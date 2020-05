Swatch: Uhr mit drahtloser Bezahlfunktion kommt im Sommer

Laut Swatch-Chef Nick Hayek wird die entsprechende NFC-Technologie (Near-Field-Communication) zunächst in der Schweiz und in einem „großen Land“ lanciert. Im August will der Uhrenhersteller zudem die mit Fitness-Funktionen und Touchscreen ausgestattete Uhr Swatch Touch Zero One auf den Markt bringen, wie Nick Hayek am Donnerstag an der Swatch-Generalversammlung in Grenchen in Solothurn sagte. Die Uhr zählt beispielsweise Schritte, misst den Puls oder berechnet die Schlagstärke bei einem Smash-Angriff am Volleyballnetz.

Für die Zukunft zeigte sich der Swatch-Chef optimistisch: Die Exportzahlen für April, die „mehr oder weniger“ auf Vorjahresniveau liegen würden, deuteten auf eine weiterhin starke weltweite Nachfrage für Schweizer Uhren hin.