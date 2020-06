T-Mobile bietet erstes LTE-Tablet an

Nach dem ersten LTE-Smartphone von A1 und dem ersten LTE-fähigen Router von Drei liefert nun T-Mobile das erste LTE-Tablet Österreichs. Das Samsung Galaxy Tab 8.9 ist - im Gegensatz zum iPad 3 - für den Einsatz im 2,6 GHz-Bereich tauglich. Das LTE-Netz von T-Mobile ist bislang auf Wien, Linz und Graz beschränkt, soll aber ausgebaut werden. "Die rund 100 Millionen Euro für die Netzinfrastruktur im vergangenen Jahr sind eine wertvolle Zukunftsinvestition und ein eindeutiges Bekenntnis, dass wir zum österreichischen Mobilfunkmarkt stehen“, so Robert Chvátal, CEO T-Mobile Austria.

Altes Modell mit neuem LTE-Modul

Das Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE wird von einem 1,5 GHz Dual-Core Prozessor angetrieben und ist mit Android 3.2 (Honeycomb) ausgestattet. Ein Update auf Ice Cream Sandwich wurde bereits von Samsung angekündigt. Der Bildschirm misst 8,9 Zoll und ist mit 8,6 mm schlanker als das iPad 2. Mit einem Gewicht von 455 g ist es auch deutlich leichter als das aktuelle Apple Tablet, das knapp 650g wiegt. Das Gerät erschien ursprünglich bereits letztes Jahr im Juni, jedoch wurde nun ein LTE-Modul für den neuen Mobilfunkstandard hinzugefügt. Damit sind theoretisch Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s möglich.

Ab 23. April

Das Gerät kann ab sofort mit dem Tarif All Inclusive LTE, zu dessen Konditionen keine Angaben gemacht wurden, um 0 Euro vorbestellt werden. Zum Vergleich: Die derzeitige Monatsgebühr für All Inclusive Internet LTE beträgt 50 Euro pro Monat. Das Gerät soll am 23. April ausgeliefert werden.