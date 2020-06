T-Mobile investiert halbe Milliarde in Netzausbau

T-Mobile Austria will bis zum Jahr 2014 eine halbe Milliarde Euro in den Netzausbau der vierten Mobilfunkgeneration LTE (Long Term Evolution) und die Erneuerung des GSM-Netzes investierten. Technologiepartner ist der chinesische Konzern Huawei, teilten beide Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Seit Oktober versorgt T-Mobile - ebenfalls gemeinsam mit Huawei - Innsbruck mit der vierten Mobilfunkgeneration. Der Aufbau von 4-G-Standorten in Wien hat bereits begonnen. Weitere Landeshauptstädte sollen folgen. Bis Ende 2013 will T-Mobile den von der Regulierungsbehörde RTR vorgegebenen Mindestversorgungsgrad von 25 Prozent für den LTE-Ausbau erfüllen.

( APA)