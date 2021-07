Tablet mit Stift: Galaxy Note 10.1 verfügbar

Samsung hat am Montag offiziell bekanntgegeben, dass das Stylus-fähige Tablet Galaxy Note 10.1 noch im August weltweit in den Handel kommt. Das bereits auf dem Mobile World Congress angekündigte Gerät bekommt zum Verkaufsstart aber noch ein Upgrade des Innenlebens spendiert.

Wie Samsung in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird die Tablet-Version des Galaxy Note noch im August in einer WLAN- sowie einer WLAN/HSPA+-Version erhältlich sein. Auch eine LTE-Version ist geplant, diese soll aber erst später im Laufe des Jahres nachgereicht werden. Erstmals wurde auch ein offizielles Video veröffentlicht, in dem die Hauptfunktionalitäten des neuen Samsung-Tablets vorgestellt werden. Als standardmäßig installiertes Betriebssystem wird in der Pressemitteilung Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) angegeben.