Tag Heuer und Intel stellen Luxus-Smartwatch vor

Gemeinsam mit dem Chiphersteller Intel hatte das Unternehmen das Produkt mit Google-Betriebssystem bereits im März noch kurz vor dem Marktstart von Apples Computeruhr Apple Watch angekündigt. In der Smartwatch, die nun doch nicht Carrera Wearable 01, sondern "Connected Watch" heißen soll, will man die die Erfahrungen des Traditionsherstellers aus der Schweizer Uhrenindustrie mit innovativer Technologie aus dem Silicon Valley verschmelzen.

Erste Luxus-Android-Uhr

Die „Connected“ adressiert bei einem Preis bei 1500 Dollar den Bereich der Luxusklasse, mit dem sich Tag Heuer im relativ jungen Markt der Smartwatches behaupten will. Es ist die erste Android-Wear-Watch, die über 1000 Dollar kostet. Auch beim Chip geht man mit Intels System-Chip „Quark“, der besonders stromsparend arbeiten soll, von den sonst verbauten Qualcomm-Chips in Android-Smartwatches weg. Die Präsentation fand in New York am Montag statt.

TAG selbst hat drei offizielle Ziffernblätter gestaltet, die analoge TAG-Uhren imitieren. Als Vorbild wurde das klassische Carrera-Modell herangezogen, das seit 1963 in Verwendung ist. Vom Aussehen erinnert die Uhr wiederum an TAGs Heuer 01. Das Gehäuse ist mit 46,2 Millimeter Durchmesser und 12,8 Millimeter Dicke auf der größeren Seite - durch die Verwendung von Titanium soll die Uhr aber dennoch leicht sein. Da die Uhr Android Wear unterstützt, können auch andere Ziffernblätter heruntergeladen werden.