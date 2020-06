Telekom stellt Festnetz-Telefonie auf "Voice over IP" um

Die Telekom Austria hat die Festnetz-Sprachtelefonie vollständig auf IP-Technologie umgestellt. Auf Basis des Internet Protocol ( IP) kommunizieren Computer untereinander, dies ist nun auch im Festnetz so. Die Bezeichnung dafür lautet "Voice over IP" oder kurz "VoIP". Damit ist eines der größten Telekommunikationsprojekte Österreichs abgeschlossen, so der Marktführer am Mittwoch in einer Aussendung.

Die Telekom Austria sei zudem der erste Betreiber in der EU, der diese Umstellung erfolgreich abgeschlossen hat. Bei VoIP werden die Informationen für den Verbindungsaufbau über ein Datennetz verschickt. Das erspart den Telefonunternehmen Kosten. Technologielieferanten für die Internet-Telefonie waren die österreichische Kapsch CarrierCom und die chinesische Huawei.