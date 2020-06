Tesla Model S bekommt neue Features per Software-Update

Tesla will seine Elektroautos mit einem neuen Software-Update versorgen. Die Aktualisierung soll dabei vollautomatisch in die Bordcomputer eingespielt werden, wie Tesla CEO Elon Musk laut der Detroit Free Press erklärt. Die neue Software lernt das persönliche Fahrverhalten seines Besitzers und passt sich daran an. Das integrierte Navigationssystem ist außerdem mit einer intelligenten Verkehrserkennung ausgestattet. So sollen Staus identifiziert und alternative Routen angeboten werden.

„Es gibt nicht viele Produkte, die den Menschen Freude bereiten und wir wollen eines dieser Produkte sein“, so Musk im Rahmen der Aktionärs-Hauptversammlung in der vergangenen Woche. Insgesamt haben alle verkauften Tesla-Autos über 500 Millionen Kilometer zurückgelegt, "ohne eine schwerwiegende Verletzung mit bleibenden Schäden oder einen Todesfall" zu verursachen, hält Musk außerdem fest.

Das Model S bleibt das Flaggschiff von Tesla, ein neues Modell soll erst 2015 folgen. Derzeit arbeitet der Konzern etwa an einem verbesserten Fahrersitz, da es beim aktuellen Model S entsprechende Beschwerden gibt.