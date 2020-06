Tesla startet Akkutausch-Pilotprogramm

Bislang war noch keine der Tesla-Stationen dafür ausgerüstet, den Akkutausch vorzunehmen. In einer neuen Tesla-Anlage in Harris Ranch im Bundesstaat Kalifornien, soll nun ein erster Testlauf für den schnellen Akkutausch beginnen. Im Unterschied zum Laden bei Supercharger-Stationen ist das Tauschen des Akkus für die Fahrer nicht kostenlos, da es dafür einen Angestellten und entsprechende Arbeitszeit braucht. Ein Wechsel kostet laut Tesla etwas weniger als eine volle Tankladung für eine Limousine. Wer seinen Akku austauschen lassen will, braucht derzeit außerdem einen Termin.

Im Rahmen des Probelaufs soll überprüft werden, ob das Konzept in der Praxis auch wie gewünscht funktioniert und ob es Kunden überhaupt in Anspruch nehmen wollen.