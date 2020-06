Test: Nikon D800 versus Canon 5D Mark III

Handling

Nikon: Die Dimensionen und das Gewicht der beiden Vollformat-DSLRs ist so gut wie gleich. Der Body der Nikon misst 146x123x82 mm und wiegt mit Akku etwa 900 Gramm. Im direkten Vergleich mit der Canon liegt die D800 eine Spur besser in der Hand - auch ohne Akkugriff. Das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung ist an den Griffen gummiert und macht einen stabilen Eindruck.

Insgesamt erinnert das Äußere sehr stark an die D700, auch die Tastenbelegung. So werden sich Nikon-Kenner nicht schwer tun und die Bedienung innerhalb kürzester Zeit beherrschen. Umsteiger von Canon-Systemen könnten sich daran stören, dass im Alltagsbetrieb fast immer beide Hände eingesetzt werden müssen. So liegen die ISO- und Menütaste an der linken Seite des Gehäuses und werden darum vorwiegend mit dem linken Daumen betätigt. Natürlich muss man sich nicht strikt an die vorgegebene Tastenbelegung halten. Rechts vom Bajonett befinden sich noch zwei Tasten, die sich mit einer Reihe alternativer Funktionen belegen lassen.

Damit man schnell zwischen den Einstellungen wechseln kann, kann man im Bild- und Auslösemenü bis zu fünf verschiedene Profile erstellen und schnell dazwischen hin- und herschalten. Der jeweilige Modus lässt sich entweder über das Menü, oder über Schnellzugriff wechseln.

Für Anwender, die das geschossene Bild gleich auf der Kamera nachbessern wollen, hat Nikon eine integrierte Funktion zur Bildbearbeitung eingebaut. So lässt sich etwa die Größe ändern, automatisch Helligkeit und Kontrast anpassen oder eine Reihe Kreativfilter anwenden. Wie viele ambitionierte Amateure und Profis, die die Kernzielgruppe der D800 darstellen, diese Optionen wirklich nutzen werden, ist aber fraglich.

Canon: Das Griffstück an der rechten Seite ist jetzt ergonomischer geformt als bei der 5D Mark II und bietet einen festeren Griff. Fotografen mit größeren Händen werden aber den optionalen Akkugriff benötigen, um auch mit dem kleinen Finger noch einen stabilen und bequemen Halt zu finden. Die Auflageflächen der Finger sind gummiert und dadurch angenehm griffig. An der Rückseite wurde die gummierte Fläche im Vergleich zur Mark II vergrößert, wodurch der Daumen besser an der Kamera anliegt.

Das Tastenlayout wurde großteils von der Canon 7D übernommen. Hat man vorher vier Jahre lang eine 5D Mark II genutzt, muss man sich erst umgewöhnen, was aber nicht länger als eine Woche dauern sollte. Das Modus-Wahlrad hat jetzt einen Sperrknopf gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Zwischen Auslöser und oberem Wahlrad ist noch eine individuell belegbare Funktionstaste hinzugekommen.

Auch andere Tasten der 5D Mark III können über das Quick-Menü oder das übersichtliche Einstellungsmenü mit anderen Funktionen belegt werden. Schade ist, dass für manche Tasten, wie die AF-ON- oder RATE-Taste, nur eine Auswahl an möglichen Funktionen zur Verfügung steht, diese aber nicht frei belegbar sind. Angenehmes Detail: Beim Navigations-Joystick kann eingestellt werden, dass damit die Fokuspunkte verstellt werden können, ohne, dass die Fokuspunkt-Taste davor gedrückt werden muss. Weniger angenehmes Detail: Mit dem Joystick kann man zwar im Quick-Menü zu Optionpunkten navigieren, diese aber nicht auswählen. Dazu muss man die Drehräder verwenden.