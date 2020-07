Teuerste Kamera der Welt in Wien versteigert

Die Preise für seltene Kameras schießen in den Himmel: Bei der 21. WestLicht-Auktion in Wien knackte am heutigen Samstag eine Vorserien-Leica aus dem Jahr 1923 den Weltrekord und erzielte einen Auktionspreis von 2,16 Mio. Euro (inklusive Aufgeld).