Tolino Tab 7 und 8.9 im Test: Langsame Thalia-Tablets

Das Tab 7 hat die Auflösung 1.400 x 900 Pixel. Die maximale Helligkeit ist ausreichend für den Inneneinsatz. Farben wirken eher matt, Weiß hat einen leichten Grauschleier. Die Schärfe kann nicht mit dem Kindle Fire HDX und dem iPad mini Retina mithalten, was aber nicht nur an der Auflösung liegen dürfte. Zwischen Glas und Display ist ein deutlicher Abstand und Fingerschmierer am Glas sind sehr stark sichtbar.

Das Tab 8.9 hat mit seinen 1.920 x 1.200 Pixel eine schärfere Darstellung. Auch diese ist aber nicht optimal, da wieder zwischen Display und Glas ein großer Abstand ist. Zudem ist die Farbdarstellung gelbstichig. Das Glas fühlt sich weniger glatt als bei anderen Tablets an. Selbst beim frisch geputzten Gerät gleitet der Finger weniger freudig über den Touchscreen als er sollte.