TomTom: iPhone-App warnt vor Radarfallen

Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen will der niederländische Navi-Hesteller TomTom sein Heil in App Stores finden - dieses Mal konkret in Apples App Store. Ab sofort ist die neue Software "Radarkamera" für das iPhone (ab Modell 3GS) erhältlich, die Autofahrer vor Radarfallen warnen will. Für den Dienst ist aber eine saftige Gebühr zu berappen.