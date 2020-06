TomTom macht Autofahren sozialer

Ist es noch ein Navigationsgerät oder schon ein Smartphone? Die Grenzen zwischen den zwei Geräteklassen verschwimmen seit der Integration von so genannten Live-Services immer mehr. TomTom macht nun einen weiteren Schritt Richtung SmartNavi: Das neue Go Live 1535M (5 Zoll), das ab Oktober in den Handel kommt, setzt zusätzlich auf „Apps“. So sind am Gerät etwa Links zu TripAdvisor, Expedia, Twitter oder Yelp vorinstalliert. Über die eingebaute SIM-Karte geht das Navi dann ins Internet und holt aktuelle Infos auf den Schirm.

Updates von der Straße

Während Services wie das Branchenverzeichnis Yelp oder der Reiseführer TripAdvisor die Suche von Hotels, Restaurants oder etwa Geschäften erleichtert, soll via Twitter über die Reiseroute informiert werden. So gibt es voreingestellte Texte über den Reiseverlauf. Vor der Abfahrt kann der Lenker etwa twittern, wann er ankommen wird. Ändert sich der Zeitpunkt, schickt Twitter automatisch die neue Zeit aus. Das neue Go Live-Service wird ab Oktober in Deutschland, den USA und Neuseeland ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Besitzer des Go Live 2353M bekommen via Software-Update die neuen Funktionen aufgespielt.