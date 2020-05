Touch ID von Apple öffnet Weg für unsichere Biometrie

Die Einführung von Touch ID beim iPhone 5S erfreut den Hacker vom Chaos Computer Club nicht sonderlich. Er fürchtet, dass dadurch die "Büchse der Pandora" geöffnet werde für unsichere Biometrie-Entwicklungen anderer Hersteller, wie golem.de berichtet.



Selbst Apples Touch ID-System konnte von Experten des Chaos Computer Clubs innerhalb weniger Stunden ausgehebelt werden. Das werde bei anderen Herstellern, die die Technik nachbauen wollen, nicht besser, so der Hacker am 30C3-Kongress in Hamburg.