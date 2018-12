Tropfen-Notch: Angebliches Bild von Samsung Galaxy M20 im Netz

Mit dem Samsung Galaxy M20 soll Samsung ein Handy in der Schublade haben, das über einen tropfenförmigen Mini-Notch verfügt. Das sagen zumindest Gerüchte, die in den vergangenen Wochen aufgekommen sind. Jetzt hat 91mobiles ein Bild veröffentlicht, das angeblich das M20 zeigen soll. Dieses soll von einer Quelle stammen, die gute Beziehung zur Produktion des südkoreanischen Herstellers stammen. Das Bild ist von schlechter Qualität und zeigt ein Smartphone, dessen beinahe gesamte Vorderseite vom Display eingenommen wird. Lediglich eine kleine Rahmenkerbe ragt mithilfe vom oberen Rand in den Bildschirm, um der Kamera genügend Platz zu geben.