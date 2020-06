TUI kündigt Handy-Tarif ohne Roaming-Kosten an

Bereits im Dezember dieses Jahres will der Touristikkonzern TUI unter die Mobilfunker gehen. Dann sollen Urlauber über die Konzern-Tochter TUI Connect eigene SIM-Karten für Smartphones und Tablets kaufen können.

Das Besondere an dem Tarif ist, dass für Telefonie und Datenverbindungen im Ausland keine Roaming-Kosten anfallen. Das kündigte TUI-Connect-Geschäftsführer Kai Czeschlik in der “Welt” an: "Es gibt keinen Grund, warum mobiles Internet im Ausland exorbitant teuer sein muss.”

Die SIM-Karten sollen überall dort erhältlich sein, wo TUI aktiv ist, nämlich in Hotels, Reisebüros oder auch über das Internet. Auch im Flugzeug könnten die TUI Connect SIM-Karten verkauft werden.