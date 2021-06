TweetDeck-Apps funktionieren ab Mai nicht mehr

Twitter kündigte das Ende seiner TweetDeck-Apps für iOS, Android und Adobe AIR an. Diese werden am 7.Mai aus den App Stores entfernt und werden daraufhin auch nicht mehr funktionieren. Die Mac- und PC-Version bleiben erhalten, jedoch soll die Facebook-Integration entfernt werden.

am 7.Mai werden die Apps aus den Stores entfernt und dürften ab diesem Zeitpunkt auch keinen API-Zugang mehr bekommen, da laut auch bestehende Installationen nicht mehr funktionieren sollen.

Von Twitter für 40 Millionen übernommen

Neben den Apps für Android und iOS wird auch TweetDeck AIR eingestellt. Twitter hatte den Software-Hersteller des beliebten Twitter-Clients 2011 für rund 40 Millionen US-Dollar übernommen. Die Mac- und PC-Version soll erhalten bleiben, lediglich die Facebook-Integration soll in Kürze entfernt werden.

Ende für Internet Explorer 6 und 7

Twitter kündigte ebenfalls an, dass ab dem 13.Mai Microsofts Internet Explorer in den Versionen 6 und 7 nicht mehr unterstützt werde. In diesen Browsern kann Twitter zwar noch genutzt werden, Inhalte aus " Twitter for Websites", mit dem Twitter-Inhalte auf anderen Seiten eingebunden werden können, werden nicht mehr angezeigt. Davon sind unter anderem der Tweet- und Follow-Button betroffen. In Internet Explorer 7 können diese Dienste zwar weiterhin genutzt werden, Twitter stellt jedoch die Entwicklung neuer Funktionen für die Zukunft ein.