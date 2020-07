Twitter vorübergehend nicht erreichbar

Der Kurznachrichtendienst Twitter war am Donnerstagabend ab 18:30 Uhr für mehrere Stunden über seine URL www.twitter.com nicht erreichbar. Auch Twitter-Apps verweigerten einen Einstieg in den Kurznachrichtendienst, lediglich die mobile Webseite von Twitter war stets erreichbar. Der Dienst ging drei Stunden später wieder an das Netz, kurz danach folgte eine Erklärung im offiziellen Blog.

Demnach sei der Grund für den Ausfall ein "kaskadierender Bug" gewesen. Dieser beschränkte sich nicht nur auf ein Software-Element, sondern hatte auch auf viele andere Teile des Codes Einfluss, was weltweite Auswirkungen auf die User hatte.

In dem Blogpost weist Twitter außerdem darauf hin, dass Ausfälle in den letzten sechs Monaten sehr selten waren. An einem durchschnittlichen Tag war Twitter für die Nutzer nur rund 20 Sekunden nicht erreichbar.