Über 1000 iPhone-4S-Bestellungen bei T-Mobile

T-Mobile startete am Freitag um Punkt 00:01 in seinem Online-Shop mit den Vorbestellungen für das iPhone 4S. Die Nachfrage war offenbar riesig: Laut dem Mobilfunker kam es punktuell zu Serverüberlastungen, da in den ersten Minuten bereits mehr als 130.000 Zugriffe erzielt wurden. Bis acht Uhr morgens kam es schließlich zu bereits mehr als 1000 verbindlichen Vorbestellungen für das iPhone 4S. Damit zeigt sich neuerlich, dass der Hype rund um das neue Apple Handy auch in Österreich voll angekommen ist.

Wer bei T-Mobile ein iPhone 4S bestellen möchte, kann dies online unter http://www.t-mobile.at/iphone4 , in den Shops oder über die Service Line von T-Mobile. Die neuen Geräte von Apple sind für T-Mobile-Kunden und Neukunden ab EUR 99 erhältlich. Die Auslieferung beginnt nach Eingang der Bestellung mit offiziellem Verkaufstart am 28. Oktober 2011. Weitere Details zu den Preisen finden sich