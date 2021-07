Übersetzungsapps im Test: Fit für den Urlaub?

Seit einigen Jahren gibt es digitale Übersetzungshilfen für unterwegs. Mithilfe von Übersetzungsapps sollen Sprachbarrieren auf Reisen leicht überwunden werden können. Die futurezone testete am Wiener Stephansplatz mit Touristen, ob die Apps auch wirklich halten, was sie versprechen.

Für den futurezone-Test wurden Produkte gewählt, die sowohl Sprachein- als auch Sprachausgabe unterstützen, um zu probieren, ob eine direkte Kommunikation via App trotz Sprachbarrieren möglich ist. Getestet wurden neben dem „ Google Translator“ mit „iTranslate Voice“ auch ein österreichisches Produkt, das vom Grazer Softwareentwickler Sonico Mobile stammt. Beide Apps sind in Apples App Store wie auch in Googles Play Store erhältlich - ebenfalls ein entscheidendes Auswahlkriterium für den Test.

Das Produkt aus dem Hause Google steht kostenlos zum Download bereit, „iTranslate“ kostet einmalig 99 Cent. Während Googles App mehr als 60 Sprachen übersetzt, so sind es bei „iTranslate“ immerhin knapp über 40 Sprachen, die das Programm verarbeiten kann. Die Applikationen wurden auf Apples iOS-Betriebssystem getestet.

Die Apps im direkten Vergleich

Die Bedienung beider Apps ist einfach. Das Design bei Google ist grafisch weniger ansprechend, bei iTranslate greift man auf ein Interface in Form von Sprechblasen zurück, ähnlich wie man es bereits von Apples Messaging-Dienst „iMessage“ kennt. Dadurch wirkt die Bedienoberfläche des Programmes lebendiger und vermittelt eher das Gefühl eines Dialogs als es bei Googles Applikation der Fall ist.

Bezüglich der Funktionalität ist iTranslate um einige Einstellmöglichkeiten reicher als Googles Lösung. Beispielsweise lässt sich das Sprechtempo der Sprachausgabe nach Wunsch adjustieren. Des Weiteren bietet iTranslate die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sprechstimmen - unter anderem den Stimmen dreier amerikanischer Präsidenten (durch App-In-Kauf erweiterbar) - zu wählen. Die Grazer App inkludiert zudem eine Funktion namens „Air Translate“, mit der direkt zwischen zwei Geräten (Installation der App ist auf beiden Geräten erforderlich) - trotz unterschiedlicher Sprache - kommuniziert werden kann. Ein beachtlicher Vorteil des Google Übersetzers ist jedoch, dass Übersetzungen, einmal eingegeben oder eingesprochen, gespeichert bleiben und so leicht sowie schnell wieder abrufbar sind.