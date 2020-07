Unfairer Tarifvergleich: UPC will A1 klagen

Die Telekommunikationskonzerne UPC und A1 liefern sich derzeit in ihren Werbekampagnen einen offenen Schlagabtausch. A1 eröffnete die Werbeoffensive vergangene Woche mit Broschüren, die in Wiener Straßenbahnen aufgehängt wurden. Diese waren mit „Als langjähriger UPC-Kunde zahlen Sie vielleicht zu viel!" betitelt und sollten UPC-Kunden einen Wechsel zur Telekom schmackhaft machen. " Wien ist ein heiß umkämpfter TV- und Internet-Markt. Daher haben wir uns eine besondere Kampagne überlegt und auf unser A1 Angebot aufmerksam gemacht", erklärt Tanja Sourek, Leiterin Marketing Communications A1, die umstrittene Werbekampagne gegenüber medianet. In den Broschüren wurde A1 Festnetz-Internet und A1 TV mit UPC F.I.T. verglichen. Dabei schneidet A1 deutlich besser ab und soll jährlich um knapp 169 Euro günstiger sein.

Klage in Vorbereitung

Nun setzt sich UPC mit einer Klageandrohung sowie einer Gegenkampagne zur Wehr. "A1 hat in seiner Werbung ein eigenes Twin Pack, zu einem speziellen Preis, mit einem Triple Pack Produkt von UPC verglichen. Wir werden daher rechtliche Schritte gegen A1 setzen, da A1 in einem inkorrekten Preisvergleich nicht vergleichbare Kombi-Pakete präsentiert", gab UPC-Pressesprecher Siegfried Grobmann am Montag bekannt. Unter dem Titel "UPC hält jedem Vergleich stand!" stellt UPC jetzt seine eigene Rechnung an und vergleicht den Tarif UPC Super F.I.T. mit dem Tarif A1 Kombi + TV. Wenig überraschend hat hier nun UPC die Nase um 215,10 Euro aufs Jahr hochgerechnet vorne.