UPC startet als Mobilfunkanbieter durch

UPC Mobile besteht daher zur Markteinführung aus zwei Tarifen, die vom Preis her im Bereich von Mobilfunk-Discountern wie bob angesiedelt sind, aber auch mit dem SIM-only-Tarif von "Drei" mithalten können. Es gibt kein Aktivierungsentgelt für UPC-Bestandskunden (für Neukunden 69,90 Euro), kein Servicentgelt und keine Mindestvertragsdauer. Der Tarif "UPC Mobile Plus" umfasst 1000 Gesprächsminuten, 1000 SMS und 1,5 GB Datenvolumen. Dabei umfasst ist eine Transfer-Rate von zwei Mbit/s down, und ein Mbit/s up. Der Preis: 14,90 Euro. Der Tarif "UPC Mobile Super" besteht aus 2000 Gesprächsminuten, 2000 SMS und 3 GB Datenvolumen. Dabei umfasst ist eine Transfer-Rate von 4 MBit/s down und zwei MBIT/s up. Der Preis: 19,90 Euro.

Das Angebot von UPC ist damit nicht das Günstigste am Markt. "Wir bieten Qualität und unser Angebot kann mit dem Mitbewerb mithalten", so Grobmann dazu. "In Tarifberechnungen muss man außerdem miteinberechnen, dass wir keine SIM-Karten-Pauschale und kein Aktivierungsentgelt verrechnen", sagt der Presseprecher. UPC plant für die Zukunft außerdem die Bündelung von Mobilfunk-Tarifen mit den FIT-Produkten, also Internet, TV und Festnetztelefonie. "Hier wird es entsprechende Angebote geben", so Grobmann.