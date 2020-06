USA: Playstation 4 schlägt Xbox One im Februar knapp

Damit hat Microsoft wieder Anschluss an die Playstation 4 gefunden, die im Jänner noch weit voraus war. Demnach wurden in diesem Zeitraum doppelt so viele PS4s verkauft wie Xbox One. NPD sieht zudem auch einen erheblichen Rückgang in den Verkaufszahlen für Videospiele für Xbox 360, PS3 sowie der Nintendo Wii. Die Xbox 360 ist hingegen noch eine solide Einnahmequelle für Microsoft, laut NPD wurden rund 114.000 Stück der Spielkonsole im Februar verkauft. Die Spielkonsole ist bereits seit 100 Monaten - mehr als acht Jahre - in den USA auf dem Markt erhältlich.