Valve: Steam Controller verzichtet auf Thumbsticks

Am Freitag hat Valve seinen neuen Steam Controller präsentiert. An dem Gerät fällt sofort auf, dass die in modernen Controllern üblicherweise verbauten Thumbsticks fehlen. An ihrer statt befinden sich zwei runde, konkave Trackpads. Laut Valve sollen die beiden berührungsempfindlichen, halbkugelförmigen Vertiefungen die präzisere Steuerung von Videospielen ermöglichen, wie ign berichtet. Beide Trackpads funktionieren auch als Tasten, die auf der ganzen Fläche gedrückt werden können. Valve verspricht, dass die Genauigkeit der Trackpads mit jener einer traditionellen Computermaus vergleichbar ist, was vor allem beim Spielen von First-Person-Shootern Vorteile bringen kann. Auch Spieler, die üblicherweise mit Maus und Tastatur am PC spielen, sollen mit der Präzision der neuen Steuermethode zufriedengestellt werden.