Valve sucht Hardware-Designer

In der Anzeige sucht Valve nach einem Industriedesigner, der über mehrere Jahre Erfahrung auf dem Feld verfügt. Außerdem soll „ein umfangreiches Verständnis von Produktdesign" vorhanden sein.

An welcher Hardware Valve genau arbeiten will kann nur spekuliert werden. Im Rahmen der Stellenausschreibung wird konkret der Mangel an Innovationen bei den Eingabegeräten Tastatur und Maus herausgestrichen, weswegen vermutet werden kann, dass das Unternehmen hier ansetzt.

Tragbare Computer

In einem Blogeitrag des Entwicklers Michael Abrash deutete er Forschungen in Richtung "tragbare Computer" ("wearable computing") an. Danach wurde unter anderem spekuliert, dass Valve etwas in die Richtung von Googles Datenbrille Google Glass entwickeln will, da jene kurze Zeit vor dem Blogeintrag offiziell vorgestellt wurde.

Steam Box

In der Vergangenheit sind auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Steam-Konsole beziehungsweise um einen Steam-PC aufgetaucht, wurden aber immer wieder dementiert.

Der Konzern scheint ingesamt auch nicht glücklich darüber zu sein, wie die Entwicklung von PCs mit Windows derzeit voran geht, so