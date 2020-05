Valve will eigene Virtual Reality-Lösung vorstellen

Steam

auf den Geschmack gekommen und wird nun im kommenden Jahr auch eine eigene Virtual Reality-Lösung präsentieren. Das wurde im Vorfeld der hauseigenen Entwicklermesse , denDeveloper Days, bekannt. Auf dem Event im Jänner wird Valve-EntwicklerMike Abrash in einem eigenen Talk namens „What VR Could, Should, and Almost Certainly Will Be within Two Years“ über einen ersten Prototypen sprechen. Dieser solle zeigen, was mit VR-Hardware möglich ist. Per Zufallsverfahren werden einige Besucher des Talks ausgewählt, die dann den Prototypen ausprobieren dürfen.