Verkauf des neuen iPad gestartet

Mit den erwarteten Käuferschlangen im Einzelhandel hat am Freitag der Verkaufsstart der dritten Generation des Tablet-Computers iPad begonnen. Unter den ersten, die eines der neuen Geräte erwerben konnten, waren Apple-Fans in Australien und Japan. Der Verkauf startete ab 8.00 Uhr Ortszeit außerdem in Singapur und Hongkong. Jeweils um dieselbe lokale Zeit begannen die Verkäufe in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, und Großbritannien. Auch in den USA und Kanada startet das neue Appel-Tablet am Freitag im Handel.

Eine Woche später (am 23. März) soll das iPad 3 in 30 weiteren Ländern - darunter Österreich - in die Geschäfte kommen. In den USA kündigte Apple Lieferzeiten von bis zu drei Wochen bei Onlinebestellungen an.

Schlangen

Mehr als 450 Menschen belagerten in Tokios Ginza-Bezirk das Apple-Geschäft, um eines der neuen iPads mit dem besonders leistungsfähigen Prozessor und dem hochauflösenden Bildschirm zu erwerben. Einige Käufer harrten seit Mittwoch vor dem Geschäft aus, um unter den ersten zu sein. 36 Stunden wartete der 19-jährige Student Ryo Watanabe. Er freue sich schon auf das neue Display, sagte er, als er das Geschäft mit dem Karton verließ.