Video von Nokias erstem Windows-Handy im Netz

Nokias erstes Smartphone mit Windows Phone wird wahrscheinlich genauso aussehen wie das jüngst vorgestellte N9. Ein Video, das Nokia-Chef Stephen Elop bei der Vorstellung des Geräts vor Mitarbeitern zeigt, landete am Donnerstag im Internet. Nokia nahm dazu auf Anfrage nicht Stellung. Der gut 20 Minuten lange Mitschnitt, den das ungarische IT-Blog „Technet“ veröffentlichte, ist jedoch von professioneller Qualität und wirkt eher wie ein offizielles Firmenvideo denn wie eine heimliche Aufnahme.

Ein zusätzlicher Knopf an der Seite

Ironischerweise fordert Elop in dem Video einleitend die Mitarbeiter auf, alle Kameras auszuschalten. „Das ist etwas Super-Vertrauliches und wir wollen es nicht in der Blogosphäre sehen“, sagt er. „No pictures please“ - „bitte keine Bilder“, mahnt Elop danach noch einmal. Er legt ein schwarzes Gerät, das mit dem N9 äußerlich fast identisch ist, auf ein Projektionsgerät. „Das ist ein Produkt mit dem Codenamen “Sea Ray„ und es ist Nokias erstes Gerät mit Windows Phone“, sagt er zum Applaus der Mitarbeiter. Der markanteste Unterschied zum Design des N9 ist ein zusätzlicher Knopf als Fotoauslöser an der Seite.

Elemente aus MeeGo ins Windows Phone

Das am Dienstag vorgestellte N9 (